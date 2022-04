Für die sogenannte Himmelsburg in der Schlosskapelle Weimar schrieb Bach seine "Weimarer Kantaten". Zwischen 1708 und 1717 war die Himmelsburg seine Hauptwirkungsstätte als Hoforganist. 1774 ging sie jedoch durch einen Brand verloren, virtuell ersteht sie zu Ostern und während der Thüringer Bachwochen aber wieder auf, in einem Container auf dem Platz der Demokratie. Wer ihn betritt, kann mit VR-Brille und Kopfhörer einen Ausflug in die Bach-Zeit unternehmen. In der virtuellen Himmelsburg erklingt Kantate 182 ("Himmelskönig, sei willkommen") in einer Aufnahme mit dem Ensemble Cantus Thuringia. Und zwar in der besonderen Akustik der Schlosskapelle, die für das Projekt aufwendig rekonstruiert wurde.