"Das Besondere am Tiefurter Park ist, dass der Besucher hier noch ein ganz authentisches Gartenkunstwerk so etwa aus der Zeit um 1800 erleben kann", erklärt Katja Pawlak, die den jetzigen BUGA-Außenstandort Tiefurt für die Klassik Stiftung Weimar betreut. Der Park sei ein sentimentaler Landschaftsgarten "mit vielen Denkmälern, die an Personen erinnern, die mit dem Weimarer Hof sehr verbunden waren." Darüber hinaus gebe es Denkmäler für Vergil und Mozart.

Herzogin Anna Amalia ließ den Park Tiefurt nahe Weimar anlegen. Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann

Ohne die einstige Herzogin Anna Amalia wäre das alles wohl nicht so entstanden. Zumal eine Tragödie im Jahr 1784 der Anlass war, wie Pawlak erklärt. Damals sei das Residenzschloss in Weimar bis auf die Grundmauern abgebrannt. Deshalb habe die Herzogin für sich und ihre zwei erwachsenen Söhne standesgemäße Räume benötigt. Sie selbst bezog ein barockes Stadtpalais in der Altstadt von Weimar. "Sohn Konstantin kommt hier dann her 1776 mit dem Prinzenerzieher Carl Ludwig von Knebel. Und das ist der Startschuss für den Schlosspark Tiefurt", so Pawlak.