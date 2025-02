Museen für Völkerkunde ziehen in der Regel eine blutige Spur hinter sich her. Diese zeugt von dem Leid, das die Kolonialzeit für viele Menschen auf der Welt bedeutete. In den letzten Jahren begannen immer mehr ethnologische Sammlungen, ihre eigene Rolle in der Aufarbeitung dieser ausbeuterischen Zeit bewusst wahr- und einzunehmen. Dazu gehört auch, sich kritisch mit den eigenen Ausstellungsstücken und der Frage, was diese überhaupt in Deutschland zu suchen haben, zu beschäftigen.



Das Grassi Museum für Völkerkunde zu Leipzig macht diese Prozesse mit dem Programm "REINVENTING GRASSI.SKD" sichtbar. Multiperspektivisch und mit einem Netzwerkgedanken im Vordergrund passiert in den ehrwürdigen Hallen am Johannisplatz gerade sehr viel Spannendes.