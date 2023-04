Auf den ersten Blick ist das kleine koreanische Restaurant recht unscheinbar. Die Tische und Stühle wirken wild zusammengewürfelt. Ein gestalterisches Raumkonzept ist nicht wirklich erkennbar. Die Liebe zum Detail steckt hier im Essen. Das Betreiberehepaar, Ahyun und Hodon, hat sein Motto "Liebe auf den Tisch" wörtlich genommen: Die wenigen Gerichte auf der Karte sind frisch, schmecken fantastisch und haben studentenfreundliche Preise. Eine gute Alternative also, wenn es mal nicht in die Mensa gehen soll.

Für Martin Kohlstedt ist das Koi 7 aber noch viel mehr als gute Küche: "Ich verwende gerne die Zu-Hause-Metapher", sagt er. Das liege vor allem an der liebevollen Bewirtung, fährt er strahlend fort, während sein bestelltes Hähnchen-Teriyaki gebracht wird. "Gerade in meinem unroutinierten Tourleben, ist es schön, einen Punkt zu haben, wo man sich rundum versorgt fühlt und Routine findet."

Einer der ersten Orte, an dem alle Erstsemester in den ersten Nächten in Weimar landen, ist der Falken. Die Kneipe – übrigens nur ungefähr 100 Meter vom Salon Konetzny entfernt – ist in Weimar schon seit 25 Jahren berühmt-berüchtigt. Dort ist es völlig normal, dass ab einem bestimmten Punkt am Abend alle Anwesenden auf den Tischen tanzen. Die Luft im Falken ist so verqualmt, dass man kaum das andere Ende des Raumes sehen kann – und der ist wirklich nicht besonders groß.