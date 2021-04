"Weimarer Kontroversen": Wie verstehen wir uns mit der Natur?

Gleichzeitig führte Boetius bei dem Gespräch auch die Mittel an, die der Mensch hat, der Umweltkatastrophe entgegenzuwirken: "Das Besondere ist ja an der Natur, dass die kleinen Schritte, also wenn wir jetzt wieder eher zu Natur- und Umweltschutz kommen, die kleinen Schritte da draußen um uns herum, die machen einen Unterschied." Es sei eine fundamentale Chance, so Boethius weiter, "wenn wir bewahren, wenn wir Gärten so gestalten, Parks, wenn wir die Städte so gestalten, dass dort die neue Natur leben kann, dann können mehr Arten überleben." Mit dem Modus der kleinen Schritte könne man sich auch die "Nervenkraft" bewahren und die Stärke, immer weiter zu machen.