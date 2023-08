Eisleben ist nicht nur Lutherstadt, im Ortsteil Unterrißdorf beginnt auch eine Weinwanderroute, die über rund 25 Kilometer bis nach Zappendorf im Saalkreis führt. Sie verbindet sieben Weingemeinden und die drei Mansfelder Gewässer: Süßer See, Bindersee und Kernersee. In der nördlichsten deutschen Weinbaugegend wird seit 1.000 Jahren der Anbau der Reben betrieben. Besonders beeindruckend: die Strecke entlang der Seeburger Himmelshöhe bis zum Schloss am Süßen See, der übrigens der größte natürliche in Mitteldeutschland ist. Dort landet man erneut bei Luther, nicht allein weil er ein Genussmensch war: In Seeburg am Süßen See hielt er 1525 eine seiner umstrittensten Predigten zum Bauernaufstand. Überliefert ist übrigens auch ein Lob auf den Landwein aus Höhnstedt.