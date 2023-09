Wenn Sie gerne in Barock-Zeiten schwelgen, lohnt sich ein Besuch im Zeitzer Museum Moritzburg. Hier können Sie etwas über die barocke Residenzkultur der Stadt lernen. Als Sonderausstellung gibt es aktuell das Künstlerporträt "Game Over" mit Malerei, Plastik und Zeichnung des in Blankenburg geborenen Künstlers Alexander Schellenbach zu sehen. Außerdem die Schau "Pentax, Kodak und Co.", die in die Geschichte der Fotografie führt. Interessant – nicht nur für Eltern – ist auch die Dauerausstellung des Deutschen Kinderwagenmuseums. Auch der Park rund ums Schloss lädt zu einem Spaziergang ein.