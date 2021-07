Kleiner Hügel, viel Geschichte: Der Fürstenhügel von Leubingen. Bildrechte: dpa

Mit dem Podcast begibt sich MDR KULTUR in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf Spurensuche nach besonderen Orten und Objekten und erzählt deren Bedeutung. Die kleine lokale Geschichte wird mit der großen Weltgeschichte in Beziehung gesetzt. So ist zum Beispiel ein kleiner Hügel im Landkreis Sömmerda eines der ältesten Zeugnisse für gesellschaftliche Hierarchisierung.