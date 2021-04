Großer Sächsischer Bergmännischer Zapfenstreich am 14.09.2019 anlässlich der Ernennung der Montanregion Erzgebirge zum Weltkulturerbe. Bildrechte: MDR/Docstation

Erzwäschen, Hammerwerke, Sakralbauten mit großartigen Orgeln von Silbermann – das Erzgebirge steckt voller Geschichten und Traditionen rund um den Bergbau. Noch heute gibt es etliche Zeugen der über 800-jährigen Montan-Ära, die nicht nur Technik-, sondern auch Kulturgeschichte schrieb und gesellschaftliche Umbrüche beförderte. Über Tage lässt sich diese Geschichte im sächsisch-böhmischen Bergbaurevier erkunden, in der Silberstadt Freiberg, im Museum für mittelalterlichen Bergbau im Erzgebirge (MiBERZ) in Dippoldiswalde oder unter Tage etwa in Schaubergwerken wie dem "Markus-Röhling-Stolln" in Frohnau bei Annaberg-Buchholz.