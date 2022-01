Sanierungen in der Altmark Privater Denkmalschutz: Wie die alte Hansestadt Werben zu neuem Leben erwacht

Die Bausubstanz vieler kleiner Städte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist eher schlecht. Viele Häuser stehen leer, gerade denkmalgeschützte Gebäude verwahrlosen. Eine Ausnahme ist die 1.000-Einwohner-Stadt Werben in der Altmark an der Elbe nahe Havelberg. Dort hat ab 2004 der Arbeitskreis Werbener Altstadt e.V. den zusehenden Verfall gestoppt. Er hat viele Privatleute angezogen und motiviert, marode Häuser zu kaufen und denkmalgerecht in Stand zu setzen.