Die Einwohner Werbens sind stolz auf ihr historisches Stadtbild. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Wenn man von stillstehender Zeit spricht, dann bezieht sich das vor allem auf die historische Altstadt hier. Viele Gebäude – wie zum Beispiel das alte Stadttor, in dem sich heute ein Museum befindet – stammen noch aus der Zeit des Mittelalters und sind erstaunlich gut erhalten. Schlendert man durch die gemütlichen Gassen Werbens, fallen die vielen Fachwerkhäuser im Biedermeier-Stil auf. Und das ist es auch, was die Stadt so besonders macht – dieses historische, schlichte, aber eben größtenteils einheitliche Straßenensemble, was wie aus einer anderen Zeit zu stammen scheint.