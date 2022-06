Wernigeröder Festspielsommer: Termine 25. Juni bis zum 3. September 2022



"Unerhörte Orchestermusik" am 25. Juni im Konzerthaus



Premiere "Jedermann" am 3. Juli im Konzerthaus



Premiere: "Ein Sommernachtstraum" am 19. Juli im Schlosshof / bei schlechtem Wetter im Konzerthaus

Weitere Aufführungen: 20./21. Juli, 23. bis 29. Juli



Uraufführung: "Die vorletzten Tage der Menschheit" am 18. August im Konzerthaus



Familienmusical: "Die Abenteuer des kleinen Pinocchio" - Eine Reise durch die Welt der Oper für Kinder ab 5 Jahre am 7. August



Adressen:

Konzerthaus Liebfrauen Wernigerode

Liebfrauenkirchhof 5

38855 Wernigerode



Schloß Wernigerode

Am Schloß 1

38855 Wernigerode



Tickets u.a. im Vorverkauf in der Touristikinformation Wernigerode