Im Einklang mit der Natur

Szene aus dem Spiel "nGlow" Bildrechte: Uniglow Entertainment GmbH Eine Gestalt mit dünnen Armen und Beinen, unter der Kapuze sind Katzenohren zu erkennen, rennt durch einen dichten Wald mit leicht lumineszierenden Pflanzen. Immer wenn sie einen großen Pilz antippt, leuchtet dieser auf, erhellt die Umgebung und macht die Welt bunter. Dann entdeckt das mysteriöse Wesen eine runde Steinkonstruktion, die ein Portal sein könnte. Die Gestalt durchsucht den Wald, klettert Wände hoch und springt über Felsen, um seltsame Strahler zu finden, die das technische Relikt mit Energie versorgt. So entdecken die Spielerinnen und Spieler diese unbekannte Welt und ihre Geschichte.

"Wir erzählen in dem Spiel eine Geschichte über die Ausbeutung des eigenen Lebensraums", fasst Mirko zusammen. Diese Vergangenheit erfahren die Spielerinnen und Spieler ganz neben, sodass sie "in der Art, wie sie der Natur begegnen, den eigenen Umgang mit der Technik hinterfragen." Die Mischung von Technik und Natur findet sich in der gesamten Gestaltung, erklärt Grafikdesignerin Jasmin Strnad: "Ganz wichtig war uns, dass wir eine reale und lebendig wirkende Welt erschaffen. Um das zu schaffen haben wir uns viel mit der realen Natur beschäftigt, sind draußen herumgelaufen und haben uns angeschaut, wie Bäume wirklich aussehen." Diese Erkenntnisse haben sie dann miteinander kombiniert und erweitert: Harz entwickelt sich zu kristallinen Formen und bekommen etwas technisches, Baumsamen fliegen durch die Welt und verhalten sich wie Insekten. Jasmin Strnad ist Grafikdesignerin und damit zuständig für die Gestaltung des Spiels. Bildrechte: MDR/Thilo Sauer

Das ist auch für Spielen wichtig, denn die Herausforderung besteht darin mit verschiedenen Fähigkeiten einen Weg zu den Energiequellen des Waldes zu finden. Dabei ist Mirko wichtig, dass das Design organisch funktioniert: "Easy to learn, hard to master" ist eine Devise im Gamedesign, die auch er sich zu eigen gemacht hat. Außerdem möchte er den Spielerinnen und Spielern Freiheiten gewähren, ihnen "ein System geben, womit er sich ausdrücken kann, der wie so ein Lego-Baukasten ist. Wenn ich Mechanik wirklich verstehe und wirklich hinterfrage, wie ich sie noch nutzen kann, dann komme ich auf einen neuen Weg, Rätsel auch anders zu anzugehen. Das ist vielleicht schwieriger, aber die Belohnung ist größer." Darum will Mirko immer mindestens zwei Lösungswege ermöglichen und freut sich, wenn Testspielern und -spielerinnen bisher unbekannte Ansätze glücken.

Neue Inhalte

Der Computerspielpreis gab den jungen Entwicklerinnen und Entwicklern den Mut, ein eigenes Studio zu gründen. Das Mirko nun Geschäftsführer ist, entstand eher spontan, weil es eben einen Chef brauchte. Doch inzwischen scheint er sich wohl in dieser Rolle zu fühlen. Für das Spiel "nGlow" haben sie einen funktionierenden Prototypen entwickelt, seitdem ruht das Projekt allerdings. "Wir wissen jetzt, was wir noch alles brauchen", sagt Mirko und meint damit zum Beispiel einen Experten oder eine Expertin für Leveldesign. Bei "nGlow" müssen Portale aktiviert werden. Bildrechte: Uniglow Entertainment GmbH

Geld verdient das Studio derzeit hauptsächlich mit AR- und VR-Anwendungen für Unternehmen und den Kulturtourismus. So lassen sie mit einem Headset oder dem Smartphone alte Schlösser wieder erscheinen oder ermöglichen Interaktionen mit Exponaten. Diese Aufträge sind von einem gewissen Pragmatismus geprägt: Das Wissen für diese Aufgaben haben sie sich sowieso im Studium angeeignet und weil sie in der Region die einzigen Anbieter sind, bleiben sie auch gefragt. Es sei allerdings auch faszinierend, die Vergangenheit lebendig werden zu lassen und die Arbeitsumgebung zu "gamifizieren", also spielerischer zu gestalten.