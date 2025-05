Bildrechte: Angela Fensch 1988

Die Fotografin Angela Fensch hat in einer ihrer Langzeitstudien Mütter mit ihren Kindern fotografiert. Auf den Bildern von 1988 sieht man junge Frauen mit kleinen Kindern: Sie posieren selbstbewusst, oft nackt, es sind Zeugnisse weiblicher Emanzipation in der DDR. 2004 präsentieren dieselben Menschen ihre Persönlichkeit aufs Neue, anders natürlich. Zeit wird sichtbar, so viel ist passiert in den vergangenen 16 Jahren. Und 2022 konnte Fensch viele ihrer Models noch einmal ausfindig machen. Viele der Mütter befinden sich da bereits im Rentenalter. Gelassenheit macht sich breit, daneben die inzwischen längst erwachsenen Kinder. Diese Fotos erzählen von Kraft und Verletzlichkeit, Verbundenheit, Stolz, Selbstermächtigung ... Man sucht unweigerlich nach Ähnlichkeiten, nach Beständigkeit.



Die Ausstellung "Kind.Frau" mit den kunstvollen Fotos von Angela Fensch (die in der DDR übrigens selbst Model war) ist im Cranach-Hof in Wittenberg zu sehen. Allerdings nur noch bis Sonntag. Öffnungszeiten finden Sie hier. Das dazugehörige Fotobuch erschien im Lehmstedt Verlag.