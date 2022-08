"Die Insel Stein war auf hölzerne Füße gestellt", erklärt Hartmann. "Es waren Eichenpfähle in den Boden gerammt worden, worauf sich diese enorme Felsmasse befindet. Und diese hölzerne Konstruktion im Untergrund ist zu Schaden gekommen und hat ihre Ertüchtigung verloren, und das musste jetzt wieder instandgesetzt werden." Das sei bei einem bestehenden Bauwerk deutlich komplizierter als wenn man es neu baue.

Das spannendste war denn auch, die Konstruktion zu ergründen, erzählt Hartmann, denn es gab keine Bauzeichnungen oder Unterlagen, sondern man musste sämtliche Bausubstanz erforschen und ingenieurtechnische Lösungen für ihren Erhalt entwickeln. So drang in die Fassade aus Findlingen immer wieder Wasser ein und führte in den vergangenen Jahrhunderten zu Frostschäden. Zur Reparatur mussten die Findlinge vorübergehend abgebaut werden.