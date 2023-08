Wenn es auf dem Balkon schon zappenduster ist, brennt im Museum noch Licht – so am Freitag in Gera. Zur Museumsnacht gibt es in allen Museen von 18 Uhr bis Mitternacht Veranstaltungen und gastronomische Verwöhnungen wie Sommerbowle. Sie können ins Museum, durchs Museum, drumherum und auch untendrunter – falls Sie Lust haben auf Gänsehaut zur Geisterstunde in den unterirdischen Höhlern. Es lohnt überhaupt ein Blick ins Programm der Museumsnacht.



In der Kunstsammlung Gera/Orangerie ist zum Beispiel derzeit eine Ausstellung von Doris Ziegler zu sehen, die Malerin thematisierte in ihrem Werk unter anderem die Wendezeit. Zur Museumsnacht kann man in ihre Figurenwelten abtauchen und sich dabei ablichten lassen. Das könnten interessante Fotos werden. Oder haben Sie Lust auf eine kleine nächtliche Geschichtsstunde? Im Bundesarchiv Stasi-Unterlagen-Archiv Gera gibt es Filme, Führungen und Vorträge. Man erfährt z. B., was ein Stasi-Mitarbeiter in der DDR verdiente oder wie "IM Annelies" bei ihrer "Tätigkeit" vorging.



Und wer in Thüringen nach Jena schwenken will, könnte sich das Composé vorknöpfen, ein Festival für Zirkus, Musik und Kunst. Es findet statt z. B. im Circus MoMoLo an der Saale, beim Strand22 oder im Paradiespark Jena.