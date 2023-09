Haben Sie Lust auf Tanzen in Strandatmosphäre? Dann werfen Sie doch Ihr Handtuch am Sonntagabend am Citybeach in Dresden aus. Dort spielt die elfköpfige Marching-Band Meute: Techno mit Blasinstrumenten. Kaum zu glauben, aber das passt zusammen und fährt in die Glieder. Denken Sie bitte nicht an Bierzelt-Atmosphäre, sondern eher an ausgelassene Club-Stimmung. House- und Techno-Tracks von bekannten DJs arrangieren Meute neu für Blechbläser und Schlagwerk. Der daraus resultierende hypnotische und hymnische Sound begeistert Menschen auf der ganzen Welt – vielleicht auch Sie. Ziehen Sie dieses Erlebnis in Betracht, sei ein baldiger Kartenkauf empfohlen.