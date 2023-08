Bauhausfest 2023: Mechanische Körper

Am 1. und 2. September



Der Kauf eines Online-Tickets wird empfohlen.

Preis: 5 Euro



Programm-Auswahl:

Installation "Array" in der Aula des Bauhauses

am Freitag, 19.30 bis 23 Uhr

am Samstag, 20 bis 1 Uhr



Tanzperformance "Mekanic" am Atelierhaus

am Freitag 21.30 und 22.30 Uhr

am Samstag 21, 22, 23 und 24 Uhr



Performance "Rythm is a dancer" vor dem Bauhaus Museum Dessau

am Samstag, 19 und 20 Uhr



Multimediales Konzert unter der Brücke des Bauhausgebäudes

am Samstag, 20.30, 21.30 und 22.30 Uhr