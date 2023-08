1989 – Erinnerungen an diese Zeit bewahren viele Menschen in einem extra Zimmer in ihrem Kopf auf. Bei manchen ist das Zimmer versiegelt, bei manchen steht die Tür offen, je nachdem, was sie erlebt haben. Die interaktive Ausstellung "Wendepunkt 89" in Halle nähert sich dieser Zeit auf ungewöhnlichen Wegen.

In der Marktkirche Unser Lieben Frauen können Sie sich über die Geschehnisse und Hintergründe der gewalttätigen Niederschlagung der Proteste am 9. Oktober in Halle informieren. So erklingen z. B. in einem Soundroom Berichte von Zeitzeugen, mit einem Audiowalk begleiten Sie eine Gruppe Protestierender durch die Stadt und in einem extra buchbaren Escape Room können Sie sich auf die Suche nach verschwundenen Videoaufnahmen der Stasi machen.