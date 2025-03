Bildrechte: picture alliance / dpa | Oliver Killig

20. März 2025, 15:30 Uhr

Für das Wochenende empfehlen wir Ihnen lauter Kostbarkeiten. Zum Staunen ist das große Fastentuch in Zittau mit seiner abenteuerlichen Geschichte. In Quedlinburg können Sie nur für kurze Zeit einen seltenen Anblick auf eine 1.200 Jahre alte Handschrift voller Gold und Edelsteine in der Stiftskirche werfen. Und im Rahmen der Jüdisch-Israelischen Kulturtage findet in Mühlhausen ein Konzert mit Hadar Maoz und ihrer Band The Persian Groove statt. Das sind unsere Tipps: