Regnerische Tage eignen sich immer gut für einen Besuch im Museum – etwa in Zittau, wo mit den Zittauer Fastentüchern ein in Deutschland einmaliges Beispiel abendländischer Textilkunst zu sehen ist. In der Fastenzeit wurden mit den aufwändig verzierten Tüchern Reliquien und Kreuze verhüllt. Das Große Zittauer Fastentuch von 1472 ist im Museum Kirche zum Heiligen Kreuz in der größten Museumsvitrine der Welt (Guinness-Buch der Rekorde!) ausgestellt.



Im Kulturhistorischen Museum Franziskanerkloster wird neben dem Kleinen Fastentuch ein umfassender Sammlungsschatz präsentiert, dazu zählen bildende und angewandte Kunst sowie Volkskunst der Oberlausitz. In den Städtischen Museen gibt es wechselnde Sonderausstellungen.