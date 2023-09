Die beiden Bücher, die ich bei mir liegen habe, passen wunderbar in diesen Jahreszeitenwechsel: In "Die Regeln des Sommers" fasst ein Kind zusammen, was es nun gelernt hat, sehr wichtige Regeln. Denn wer eine rote Socke auf der Leine vergisst, lockt vielleicht rote Fellmonster an, und wer zu lange auf eine Entschuldigung wartet, harrt vielleicht sehr lange in einem Bunker aus. Zu Beginn von "Der rote Baum" fallen lauter schwarze Blätter und wir begleiten eine Frau, die sich durch eine absurde Welt voller Einsamkeit schleppt. Doch diese Geschichte über Depression findet dennoch ein hoffnungsstarkes Ende. Die Bilderwelten von Shaun Tan bestechen dadurch, dass man nie so richtig weiß, ob wir die Gefühlswelten der Helden sehen oder ob die Welten dieser Helden einfach so verrückt sind. In jedem Fall machen diese Bücher Lust auf Entdeckungen.