Wenn Ferien sind, ist es bei mir im Kiez etwas öde. Etwa 30 Meter Luftlinie entfernt steht eine Grundschule. Wenn die Kinder Pause haben, schwillt eine unglaubliche Lärmwolke zu mir herüber. Die Kinder schreien, quietschen, kreischen, quieken, feuern sich gegenseitig an, lachen – ein Krach wie drei Freibäder auf einmal. Herrlich. So weht mehrmals am Tag der Geruch von fettem Leben zu mir herüber. Pst, ich denke grad: Hoffentlich sind die Ferien bald zu Ende! (Ups, Kinder lesen hier doch nicht mit, oder?) Und hier kommen ein paar Tipps, mit denen Sie die Stille (falls Sie welche haben) unterbrechen können.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich brauche jedes Jahr einen Kalender aus Papier: darin auf jeder Doppelseite den Blick auf die ganze Woche. Zum Kalenderwechsel trage ich dann immer alle Geburtstage meiner Freund*innen per Hand in den nächsten Kalender für das neue Jahr (Ich will das so!). Jede Woche ist vollgekritzelt, manchmal finde ich absurde Einträge, die ich mir nicht mehr erklären kann.

Bei der Verwaltung des Jahres hat jeder seine Vorlieben. Das Museum "Raritätensammlung Bruno Gebhardt" in Zwönitz präsentiert derzeit die Ausstellung "Aus der Zeit gefallen? – Kalender von anno dazumal". Ich wette, da gibt es Kalender zu sehen, die sind noch viel putziger als meine. Illustrierte Jahresbücher, elektronische Kalender oder ewige Kalender zeigen Leben, das ganz bestimmt weit über Zahnarztbesuche und Vollmondphasen hinausgeht. Tragen Sie sich jetzt also in Ihren Kalender ein: Zwönitz, Ausstellung, Samstag, 13 bis 17 Uhr.

Das kleine Städtchen Zwönitz im Erzgebirge vereint unter dem Namen "Heimatwelten Zwönitz" gleich drei Museen. Bildrechte: dpa

Zwönitz ist ein kleines Städtchen im Erzgebirge und vereint unter dem Namen "Heimatwelten Zwönitz" gleich drei Museen. In der Papiermühle Niederzwönitz können Sie, wenn Sie schon mal da sind, auch noch die Ausstellung zur Geschichte des Klopapiers angucken.