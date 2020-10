Zeitgenössische Bildhauerei Ausstellung "twittering machine" im Volkspark Halle

Objekte erzählen Geschichten

Mythisch, märchenhaft muten die Objekte im Raum an, erzählen eine Geschichte, in der auch konische Nägel aus Holz oder Wachs zu Schattenwerfenden Plastiken zu werden. Die Installation, die die beiden Münchener Künstler Lukas Hoffmann und Emanuel Guarascio geschaffen haben, gehört auch zur zeitgenössischen Bildhauerei.



So wie alle 23 Arbeiten, von 14 Bildhauern und Bildhauerinnen, in der neuen Schau der Burg Galerie im Volkspark. Ihre Werke stammen aus den Einreichungen von über 100 Künstlern aus der ganzen Republik zum 20. Gustav-Weidanz-Preis im Jahr 2019, benannt nach Gustav Weidanz, der an der Kunsthochschule in Halle die Fachklasse für Bildhauerei leitete, von 1916 bis 1959. Der Preis hat Tradition: seit seiner Begründung zu DDR-Zeiten im Jahr 1975 will er "hiesige Künstler würdigen, aber auch über Halle hinaus wirken" und somit auch überregional das Bewusstsein für die Möglichkeiten der Bildhauerei schärfen.

Alles, was dreidimensional ist, gehört erst einmal zu dem Feld der Bildhauerei. Und dazu gehören natürlich auch Aktionen, dazu gehören auch ein Stück weit performative Sachen, partizipative Dinge, teilweise auch Aktionen, die nur mit Kamera oder Fotografie festgehalten sind. Und dieses ganze weite Feld ist einfach unwahrscheinlich spannend. Rolf Wicker, Prorektor an der Burg und Professor für bildnerische Grundlagen in der Plastik

Leo Heinik, Milieustudie (Lurker) I, 2018 Bildrechte: Leo Heinik

Traditionelle Ansätze

Aber auch Arbeiten, die sich in ihrem Formen-Vokabular an die klassische Bildhauerei anlehnen, zeigt die Schau, so die "Mauersegler" aus Betonguss, welche die in Halle und Braunschweig ausgebildete Jana Mertens einerseits als klassisch figürliche Vogelleiber darstellt, andererseits in der Formensprache der Brutalismus-Architektur ab den 50er-Jahren.

"Welche Gültigkeit haben immer wieder neu aufschäumenden Träume von zeitgenössischer Architektur?", scheint die Künstlerin zu fragen. Unkonventionelle bildhauerische Lösungen überwiegen in der Schau. Auch Materialerkundungen werden angestellt. "Kann eine zeitgenössische Plastik aus Schaumstoff sein?", fragt die Berliner Künstlerin Claudia Piepenbrock und liefert den überzeugenden Beweis gleich mit.

Auch andere Künstler der Ausstellung reiben sich am Althergebrachten in der Bildhauerei. So agiert Johannes Hugo Stoll aus Stuttgart, teils mit Humor - und per Postkarte, die jenen Moment vor der 5,17 Meter hohen Monumentalstatue des David in Florenz festhält, in dem Stoll einer offenkundigen Bewunderin eine Nackenmassage verabreicht. Dringend nötig vom vielen Aufschauen! Johannes Hugo Stoll, Renaissance-Massage, 2014 Bildrechte: Johannes Hugo Stoll

Ironische Geste

Ebenfalls amüsiert, oder, ob leichter Blasphemie, erbost, wird das Publikum die "pieta duepuntozero" , die "Pieta 2.0", des Düsseldorfer Künstlers Paul Schuseil betrachten, die nicht mehr wie im Original nach Michelangelo im Petersdom Maria zeigt, die den toten Christus in den Armen hält, sondern mithilfe von Orthesen und Exo-Skeletten sichtbar macht, wieviel Stütze – körperlicher und auch ideeller Natur – machtvolle menschliche Handlungen brauchen.



Dr. Jule Reuter erläutert die ironische Geste, die hierbei auch deutlich mache, dass es auch nicht mehr dieses klassische oder kanonische Bild der Mutter Gottes gebe. Darin sehe die Mit-Kuratorin auch eine Anspielung auch auf die Profanierung des Religiösen, wenn man auch an diesen ganzen Devotionalienhandel denke. Und so bleiben Paul Schuseils Körper von Maria und Jesus im transzendenten Bereich, also unsichtbar. Schuseil zeigt nur ihre gegenständlichen Stütz-Apparaturen; Beweise ihrer Existenz auf Erden. Wenn auch ironischer Natur.

Laura Franzmann UV-covering (King Size), 2017 und Suitable (I-V), 2017 Bildrechte: Laura Franzmann/Sarah Hablützel