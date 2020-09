Es sind Kleinode zu sehen wie beispielsweise die Zemeka Missale. Dabei handelt es sich um ein Messbuch, das Dompropst Johannes Zemeke in Auftrag gegeben hat. Ein Grabdenkmal für Johannes Zemeke ist auch heute noch im Halberstädter Dom zu finden. Seine Missale aus dem 13. Jahrhundert gehört zu den prachtvollsten Handschriften des Halberstädter Domschatzes. Mit über zweihundert Seiten Pergament wirkt sie in der Vitrine wie ein dicker Wälzer. Aufgeschlagen ist in der Ausstellung eine Seite, die Szenen aus der Passion Christi zeigt. Aber nicht irgendwie, sondern schimmernd, funkelnd in Gold, Blau, Rot und Grün. Ein kleines Kunstwerk auf Pergament, das unter anderem aus Blattgold gefertigt wurde und deswegen sehr kostbar ist.

Liebe zur Schrift

So kostbar, dass das Messbuch, wie andere Handschriften auch, im Mittelalter für die Geistlichen im Halberstädter Dom neben dem Gebrauch in der Messe nur durch ein Gitter zu studieren waren. Zu groß die Angst vor Diebstahl, selbst in einem Bereich des Doms, das nur den hohen Geistlichen zugänglich war. Heute hingegen überwiegt die Angst vor der Vergänglichkeit der jahrhundertealten Dokumente. Denn Handschriften seien sehr fragil, erklärt die Direktorin des Halberstädter Domschatzes, Uta-Christiane Bergemann. Sie würden selbst unter Staub leiden und wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt sind, würde sofort ein Verfallsprozess beginnen. Deswegen liegen sie außerhalb der Ausstellungszeiten in klimatisierten Depots. Einzelne Seiten dürfen geöffnet nur sechs bis acht Wochen gezeigt werden. In der Mitte der Ausstellungszeit wird daher einmal umgeblättert.

Die Handschriften sind unter Glas vor Witterung geschützt. Bildrechte: MDR/Pia Uffelmann Neben dem Messbuch sind außerdem fünf weitere Handschriften ausgestellt. So zum Beispiel das Fuldaer Evangeliar aus dem neunten Jahrhundert, der Gründungszeit des Halberstädter Bistums. Wie viele andere Schriftstücke enthält es neben der heiligen Schrift Randnotizen, die Aufschluss geben über die Liturgie im Mittelalter. Beim Fuldaer Evangeliar sind Randnotizen vom neunten bis ins zwölfte Jahrhundert zu entdecken, so Bergemann. Das zeige, dass dieses Evangeliar in Halberstadt in der Kirche tatsächlich genutzt wurde und aus diesem Buch die Evangelien gelesen wurden. Die jahrhundertealten Handschriften sind auch ein Stück Schriftkultur. An den vielen Details, wie Verzierungen, der besonderen Art der Einteilung der Spalten und der Genauigkeit bei der Arbeit könne man, so Bergemann, eine deutliche Liebe für die Schrift ablesen. Die Handschriften sind Vorreiter der heutigen Buchkultur und in ihrer Detailverliebtheit und aufwändigen Herstellung zu bewundern.

Und das hat Konsequenzen bis heute. Also wenn wir die nicht durch diese Geschichte gegangen wären, dann hätten wir die ganze bibliophile Kultur auch heute nicht. Uta Christiane Bergemann, Museumsdirektorin Halberstädter Domschatz

Ungewöhnliche Ökumene

Das Besondere am Domschatz in Halberstadt ist, dass dort – neben den Handschriften – auch noch Reliquien, liturgischen Gewänder und Messkelche aus dem Mittelalter erhalten sind. Man könne mit den verschiedenen Schätzen ein gutes Bild gewinnen, wie damals das religiöse Leben im Dom ausgehen hätte, so die Museumsdirektorin. Blick in den Halberstädter Dom Bildrechte: MDR/Pia Uffelmann