Überrascht von den Massen, die Helmut Kohl zujubeln, muss er zur Kenntnis nehmen, dass er jene, für die er Politik machen will, gar nicht kennt: "Ich war in der Bürgerrechtsbewegung aktiv und musste entdecken, dass die Leute sich von uns und von unseren Ideen abgewendet haben. Mir war die Erklärung zu simpel, dass die Leute nur der Banane oder der Westmark nachrennen. So einfach liegen die Sachen nicht. Deswegen bin ich auf die Straße gegangen und deswegen habe ich fotografiert." Andreas Rost fotografiert die Menschen nicht liebenswert. Es sind bittere Bilder vom Ausverkauf eines Landes, dass seine Bürger über Jahrzehnte wie unmündige Kinder gegängelt hat. Sie halten das Geld als Symbol der neuen Freiheit und der Unabhängigkeit in den Händen und die alte Ungläubigkeit steht ihnen in den Gesichtern. Niemand wollte mehr lange warten auf Veränderungen.

Bei den ersten freien Wahlen in der DDR erhielten die Bürgerrechtler nur fünf Prozent der Stimmen. Das war der Moment, als Andreas Rost aus der Politik ausstieg. Er war enttäuscht. Die Fotografie war für ihn die Möglichkeit, sich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen: "Ich habe mir wahrscheinlich mit diesem Fotografieren so einen Besinnungsraum geschaffen, in dem ich darüber nachdenken konnte: Was ist passiert? Fotografieren heißt auch immer: ich distanziere mich."

Bildrechte: Andreas Rost

Bei der Einheitsfeier in jener Oktobernacht 1990 sucht Andreas Rost Bilder, die hinter die Kulissen der Euphorie blicken. 30 Jahre später ist der distanzierte Blick des Fotografen in die Zukunft von damals im Museum angekommen. "Wiedervereinigung", so lautet lapidar der Titel der Ausstellung, als wäre schon klar, was da zu erwarten ist. Aber erst jetzt, so scheint es, können wir verstehen, was Andreas Rost schon durch die Kamera gesehenhat: "Ich habe in den Bildern schon gesehen, dass nicht nur Freude an diesem Abend vorherrscht, sondern auch Zweifel bis hin zur Angst da war. Mich hat auch beschäftigt, dass unglaublich viel Nationalismus sichtbar war. Wir haben in der Ausstellung eine Reichskriegsflagge, aber das war nicht die einzige. Das war etwas, was in diesem ansonsten fast karnevalesken Treiben irgendwie nicht gesehen wurde. Oder man wollte es auch nicht sehen." Die Fotos von Andreas Rost haben eine eigentümliche Kraft. Sie bilden eine Gegenwart ab, die in dem Moment der Belichtung mehr als nur Vergangenheit ist: Geschichte. Unbegreiflich, unsichtbar für jeden Einzelnen, der sie bezeugt.