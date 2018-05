Josef Hegenbart, Männerkopf K. B., 1957

Pinselzeichnung, 358 × 266 mm (Ausschnitt Vorderseite) Bildrechte: Herbert Boswank © VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Hegenbarth holte immer wieder unbekannte Menschen von der Straße in sein Atelier, um sie zu zeichnen. Dabei gelang es ihm immer wieder auf's Neue, Persönlichkeit und Stimmungslage seines Gegenübers spontan zu erfassen - obwohl die Biografie der Personen im Dunkeln blieb. In einem Experiment haben sich jetzt sieben Autoren und Autorinnen daran gemacht, den Figuren neue Geschichten zu schenken - sie stammen aus den Federn von Marcel Beyer, Julia Boswank, Katharina Hacker, Florian Illies, Undine Materni, Ingo Schulze und Volker Sielaff. Flankiert werden die "unbekannten Köpfe" von Hegenbarths Illustrationen und Straßenszenen. So ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen den einzelnen Individuen und der anonymen Masse.