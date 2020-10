Mensch und Maschine

Anders als in der Vorgängerausstellung kann man einige Großobjekte jetzt auch von innen erkunden, wie den begehbaren Hofsalonwagen der Prinzessin Mathilde von Sachsen oder das Exemplar einer so genannte "Ferkeltaxe", eines Schienenbusses, wie er in der DDR und noch bis in die 1990er-Jahre hinein unterwegs war. Blick in die neue Dauerausstellung Bildrechte: Anja Schneider

Noch ein entscheidender Unterschied zur alten Dauerausstellung – hier geht es nicht mehr nur um technische Details, sondern im Zentrum steht immer auch der Mensch. So verleihen gerade die zahlreichen Interviews an den Hör- und Videostationen der Schau ein Gesicht, vermitteln einen persönlichen Bezug – wie auch schon in den anderen seit 2012 überarbeiteten Dauerausstellung des Hauses: zur Luftfahrt, zum Straßenverkehr und zur Schifffahrt.

Ein Prototyp wirft den Blick in die Zukunft Bildrechte: Anja Schneider Diese Entstaubung, wenn man so will, und Neuausrichtung des Verkehrsmuseums ist das große Verdienst des ehemaligen Direktors Joachim Breuninger. Sein Nachfolger Michael Vogt, der seit Oktober im Amt ist, will weitere neue Akzente setzen und vor allem attraktive Sonderausstellungen entwickeln, "die vor allem interaktiv sein werden und nach Möglichkeit partizipativ. Das meint, wir wollen hier mit Dresdnerinnen und Dresdnern, mit Bildungseinrichtungen zusammen arbeiten und die Ausstellungen gemeinsam entwickeln. Das ist sehr aufwendig, aber wir wollen es zum Teil so umsetzen, dass wir hier Inhalte drin haben, die auch die Zielgruppe interessieren und betreffen." Die für 2021 bereits geplante Sonderschau "Generation Simson" bietet da sicher ausreichend Anknüpfungspunkte.