Die Ausstellung "Raus mit der Sprache" ist am Mittwoch im Lutherhaus Eisleben eröffnet worden. Die Sonderausstellung richtet sich an Kinder, Jugendliche und Familien, heißt es bei der Stiftung "Luthergedankstätten in Sachsen-Anhalt", die die Ausstellung organisiert. Statt nur zu informieren, will die Schau dazu anregen, sich mit allen Formen von Sprache auseinanderzusetzen. "Wir wollen mit der Ausstellung zum Nachdenken anstoßen, Menschen für Sprache sensibilisieren", sagt Historikerin und Museumsleiterin Ulrike Wendt-Sellin.

Sprache erkunden

Schülerin Angelina versucht Gesichtsausdrücke des anhaltischen Ministerpräsidenten Reiner Haseloff zu erraten. Bildrechte: dpa Daher finden sich in den Räumen auch keine normalen Exponate, sondern sieben Themenbereiche mit Namen wie "Sprache ist Heimat" oder "Sprache ist wortlos". Die Besucherinnen und Besucher müssen verschieden Aufgaben lösen. So gibt es ein Quiz, bei dem man für Ausdrücke im Mansfelder Dialekt entsprechende hochdeutsche Wörter finden muss. Bei einem Kiosk können die Besucherinnen und Besucher Abkürzungen entschlüsseln. Es gibt eine Selfie-Wand und den sogenannten Lob-Automaten – ein Spiegel, der Komplimente vergibt, wenn sich jemand davorstellt. Im Begleitprogramm soll es unter anderem auch um Fake News und Desinformation gehen, die politische Diskurse und das reale Leben vieler Menschen beeinflussen können. "Es geht darum, spielerisch selbst Sprache in all ihren Facetten zu erkunden, Erfahrungen mit der Biografie und der Wirkung von Worten zu machen", fasst Wendt-Sellin das Ausstellungskonzept zusammen.