Gleich im Eingang der Ausstellung steht eine mittelgroße Bronzeglocke. Sie stammt aus der evangelischen Kirche von Tambach-Dietharz im Thüringer Wald. Eine von insgesamt neun sogenannten NS-Glocken, die noch bis vor kurzem in verschiedenen Orten der Mitteldeutschen Kirche zum Gottesdienst riefen. Gegossen wurde sie 1936 mit der Aufschrift "In Treue dem Christus der Deutschen". "Damit", erzählt Jochen Birkenmeier, wissenschaftlicher Leiter und Kurator der Stiftung Lutherhaus Eisenach: "sollte auch deutlich gemacht werden, dass es sich hier um einen deutschen, nicht um einen jüdischen Christus handelt."

Die Glocke zeige, wie das Denken der Deutschen Christen damals in vielen evangelischen Gemeinden Thüringens verwurzelt gewesen sei, so Birkenmeier. "Und, das ist die erste und einzige Glocke, die bislang abgehängt wurde und auch in einer Ausstellung gezeigt wird. Nicht nur in Thüringen."

Ein Bild von Luther mit nationalheldischer Entschlossenheit

Konfrontiert wird der Besucher zunächst mit der Vorgeschichte des Instituts. Die Ausstellung zeigt eines der wahrscheinlich bekanntesten Porträts des Reformators, gemalt 1938 von NSDAP-Mitglied Otto von Kursell, verbreitet in unzähligen Kunstdrucken. Der Besucher blickt auf einen Luther mit nationalheldischer Entschlossenheit, passend zum Hakenkreuz auf dem Palas der Warburg.

Aus der Ausstellung: "Erforschung und Beseitigung. Das kirchliche 'Entjudungsinstitut‘ 1939–1945" Bildrechte: MDR/Ruth Breer Luthers Schrift von 1543 "Von den Juden und ihren Lügen" gehörte zum Rüstzeug der völkisch-nationalsozialistischen Deutschen Christen. Birkenmeier erzählt: "Der Landesbischof Martin Sasse hat ja direkt auch nach den Novemberpogromen 1938 eine Schrift herausgegeben, die wir hier auch zeigen in der Ausstellung, mit dem Titel: 'Martin Luther über die Juden, weg mit ihnen'. Das war im Grunde eine Kompilation aus lauter Lutherschriften, die als Beleg dafür dienen sollte, dass Luther eigentlich schon alles vorhergesagt hat und letztlich die Nationalsozialisten nur das ausführen, was Luther schon immer wollte. Und das war auch die Haltung dieser deutsch-christlichen Strömung."

Gott und Nationalsozialismus zu vereinen, fand schnell Anhänger

Die Deutschen Christen als nationalsozialistische Strömung der protestantischen Kirche hatten ihren Ursprung im Wieratal, im Altenburger Land, an der Grenze zu Sachsen. Hier waren zwei junge Pfarr-Vikare aus Bayern aktiv, die schon am Hitlerputsch 1923 in München beteiligt waren. Siegfried Leffler und Julius Leutheuser fanden schnell Anhänger für ihre Idee, Gott und Nationalsozialismus zu vereinen.

Thüringen war sicherlich ein Zentrum der Deutschen Christen, sie sind ja auch hier entstanden. Die Deutschen Christen haben hier auch die Kirchenleitung gestellt, und hatten auch eine sehr viel stärkere Durchsetzungskraft als in anderen Landeskirchen. Jochen Birkenmeier, wissenschaftlicher Leiter und Kurator der Stiftung Lutherhaus Eisenach

Die "Entjudung des religiösen Lebens"

Pfarrer Siegfried Leffler gehörte zu den Gründern des sogenannten Eisenacher Entjudungsinstituts. Ebenfalls mit dabei war der Neutestamentler Walter Grundmann von der Universität Jena. Er forderte, die "Entjudung des religiösen Lebens" sei Aufgabe deutscher Theologie und Kirche.

Man hat die sogenannte Reichskristallnacht als Anlass gesehen, nun endlich auch die Kirche zu 'entjuden'. Und dieses Institut sollte die wissenschaftliche Grundlage dafür liefern, um eben Kirche, Liturgie, Gesangbuch, Bibel von allen jüdischen Bezügen "zu reinigen". Michael Weise, Stiftung Lutherhaus

Und das erfolgte sehr radikal, so Mitkurator Michael Weise von der Stiftung Lutherhaus. Das Institut gründete Außenstellen in Weimar und Jena. Auch in Siebenbürgen. Deren Mitarbeiter kamen aus dem gesamten Reichsgebiet, aus allen Landeskirchen. So wurden 87 Prozent der traditionellen Kirchenlieder aussortiert und stattdessen Soldatenlieder in das neue Gesangbuch der Deutschen Christen "Großer Gott, wir loben Dich" aufgenommen.