Galerie D21 Leipziger Ausstellung macht 100 Jahre Radio zum Kunstprojekt

Vor 100 Jahren, am 20. Dezember 1920, sendeten Funktechniker und Ingenieure in Königs Wusterhausen die erste Radiosendung aus Deutschland. Mit einer Ausstellung und einem Radiokunstprogramm unter dem Titel "Anybody out there?!" erinnert die Leipziger Galerie D21 zusammen mit der Hochschule für Grafik und Buchkunst an diesen historischen Moment.