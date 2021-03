Künstler lebten von Lob und Kritik, von einem Publikum, das ihre Kunst zu sehen bekommt, sagt Guido Günther, Betreiber der Rebel Art Galerie, die sich für dieses Projekt in Rebel Art Stallerie umbenannt hat. Da das in Zeiten der Pandemie nicht möglich ist, hatte er eine neue Idee: eine Ausstellung für Hühner. "Der Impuls war, unserer Existenz eine Notwendigkeit zu geben", sagt Günther in einem Video zur Ausstellung. "Und die Idee war, das Kunstinteresse des Huhns und der Henne zu bedienen und zu erwecken."

"Wir haben selbst Hühner, da wo ich lebe", sagt der Fotograf Jan Thau, "aber ich habe mich mit diesen Hühnern nie besonders beschäftigt“. Für die Stallerie hat er mehrere Tage mit den Hühnern verbracht, damit auch sie sich an seine Anwesenheit in ihrem Stall gewöhnen konnten. "Man lernt das Individuum Huhn ganz neu zu sehen", sagt Thau. Neben Bildern von Hühnern im Stall, zeigt Thau aber auch Fotos von der Schlachtung und den geschlachteten Tieren. "Das baut einen Spannungsbogen auf: Was ist das Huhn in seiner individuellen Art und was machen wir daraus?"