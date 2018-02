In der Weimarer ACC Galerie gibt es aktuell die internationale Ausstellung "Die Kunst der Simulation" zu sehen. Bis zum 6. Mai gehen in der Schau sieben Künstler und vier Studierende der Bauhaus-Universität Weimar der wahren Lust am Falschen nach. Sie stammen vom gesamten Kontinent, von Island über Argentinien, Österreich bis Japan.

So untersucht etwa Acci Babas Experimentalfilm "exodus" die ästhetische Kombination von Geometrie und Leben, die Künstlergruppe AES+F beschäftigt sich im Interieur eines internationalen Flughafens mit Vorhölle, Fegefeuer und Popkultur, der Fotograf Reiner Riedler schließlich mit künstlichen Welten, die uns Erfahrungen als reproduzierbare Ware bieten. So lebt etwa die künstliche Umgebung in der Serie "Pleasure Gardens" in der grellen Hyperrealität der Swinger- und Fetischclubs.

AES+F, Allegoria Sacra, 2011-2013 Bildrechte: AES+F

Simuliert wird allerorten und jederzeit, ob beim Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses, einer Skipiste in Dubai, dem heutzutage sehr beliebten "Reenactmenent" bedeutender Geschichtsereignisse oder auch bei den Grotten und Ruinen im Weimarer Park an der Ilm. Und im Medienzeitalter wird mehr denn je nachgeahmt.



Wir simulieren, was wir vermissen, was einmal (vertraut) war - Vertrautheit, die uns in unserer unmittelbaren Umwelt so oft verloren geht - um uns sicher zu fühlen in dem, was ist. Die Simulation lässt uns zudem wieder zu selbst ermächtigten Schöpfern werden.