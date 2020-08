Rund 200 Mitglieder hat der Bund Bildender Künstler Leipzig (BBKL), nach Dresden der zweitgrößte in Sachsen. Da ist es Herzenssache, die Bandbreite der Leipziger Kunstproduktion abzubilden, auch was die weltanschauliche Verortung der Mitglieder betrifft. Bezüge in der Schau auf die hausgemachte Affäre um den Maler Axel Krause, die mit dessen Ausschluss nun den größtmöglichen Schaden in der Sache davonträgt, fehlen noch kurz nach Krauses Rauswurf.

Lebensfreude und Humor

Dass Meinungs- und künstlerische Freiheit dem BBKL ein hohes Gut sind, stellt die Schau jedoch an vielen Stellen unter Beweis: mit polarisierenden, oft humorigen Arbeiten. So könnten Christen etwa gleich am Eingang eine Marien-Darstellung des Künstlers Tillmann Haffke mit Kosmetikpads und viel bunter Farbe als Blasphemie begreifen. Gottesmutter und Kind treten den Betrachtern als Aliens entgegen. Kurator Tobias Rost betont: "Was Schönes, was Lebensbejahendes soll hängen und natürlich gehört Humor auch dazu! Blasphemische Äußerungen können auch heiter sein." Blick in die Ausstellung "Voila" Bildrechte: Marcel Noack (VG-Bildkunst).

Rost, der Vorsitzender des BBKL, Kurator der Schau und teilnehmender Bildhauer in Personalunion ist, zeigt aus seinem Werk eine plastische Arbeit der "Brigade Kompass", ein Kunst-Aktions-Projekt, dass in Leipzig seit 2011 existiert und in dem er mitagiert. "Brigade Kompass" präsentiert in der Halle 12 drei Kosmonauten beim "Verlassen der Realität". Kommandos auf Russisch, "Da" und "Njet", geben dabei einen eindeutigen, computergenerierten Kurs vor. Ebenso traumbetont, wenn auch rätselhafter, agiert die Malerin Mandy Kunze mit Eitempera auf drei Bierdeckeln, die – gegenständlich ausgeführt – einen Mops und zwei gefährlicher aussehende Hunde zeigen.

"Leipziger Schule" und Abstraktion

Blick in die Ausstellung "Voila" Bildrechte: Marcel Noack (VG-Bildkunst). Viel Malerei präsentiert der BBKL in seiner Jubiläumsschau, weniger Plastik, Objekte oder Fotografie, was vom Profil der Kunsthochschule der Stadt beeinflusst sei, sagt Dirk Richter vom Vorstand, der die Schau mitkuratiert hat. Seit vielen Jahren mischen jedoch viele Künstler und Künstlerinnen die Genres. Weiterhin verblüffen vielleicht manchen die zahlreichen abstrahierenden Positionen in der Ausstellung, beispielsweise zur konkreten und konstruktiven Kunst, die man in der Stadt der eher gegenständlichen "Leipziger Schule" so nicht erwarten würde. "Dieser erste Raum kommt komplett ungegenständlich daher – also konkret, konstruktiv, informell, mit einzelnen Skulpturen und Objekten. Die geben zwar Hinweise auf urbane Geschichten oder Strukturen in Landschaft oder Organisches, aber es ist nie von dem Abbild die Rede", erklärt Richter.

Und auch im letzten Raum findet sich viel Abstrahiertes. Rosa Maria Hille behandelt etwa die Leinwand mit leuchtender Acrylfarbe und -garn: orange, rostrot auf türkisem Untergrund. Der Künstler Gerhard Wichler überzeugt mit zart-leuchtenden Variationen zu Kreisen und Mustern. Wichler ist Mitglied der konstruktiven Leipziger Künstlergruppe "kingkonkret", zu der auch Susanne Werdin und Dirk Richter gehören, die ebenfalls in der Schau ausstellen. Der Plastiker Ralf Brinkmann präsentiert im letzten Raum eine Installation mit abstrahierten Homunkuli, die auf Bohrkernen aus Straßenbelegen sitzen. Gegenständliche Positionen – ein Farbholzschnitt von Harald Alff oder der Linolschnitt eines Huhns mit innerem Kompass von Stefanie Marx – konterkarieren die abstrahierenden Positionen. Erste Besucher in der Jubiläumsausstellung "Voila" Bildrechte: Marcel Noack (VG-Bildkunst).