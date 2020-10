Eine Wortinstallation zählt die Synonyme für das Verb "liquidieren" auf. Fotoinstallationen zeigen den morbiden Charme verlassener Betriebe. David Polzin spinnt Firmenlogos weiter, wenn diese Betriebe überlebt hätten. Was stattdessen kam, karikieren Nonsens-Maschinen und auf besonders makabre Weise ein langes Video in einem eigenen Raum, das unter dem Titel "Kinder Country" die Lust US-amerikanischer Filme an der Apokalypse, an Horror und Gewalt dokumentiert. "Wir haben versucht, in dieser Ausstellung einen sehr zeitgenössischen Blick, auch vielleicht den einer jüngeren Generation und den einer Perspektive aus dem Jetzt auf das Thema zurückzubringen", sagt Kuratorin Sabine Maria Schmidt von den Chemnitzer Kunstsammlungen.