Den Bildern von Gerhard Gäbler, einem Tableau von neun Schwarz-Weiß-Fotografien gleich am Eingang, können sich die Besucher kaum entziehen. Wie manch anderer hat auch Gäbler die bizarren Widersprüche im Arbeiter- und Bauern-Staat – zwischen Jubelparolen und Tristesse – gern frontal und im Ausschnitt festgehalten. 1952 in Leipzig geboren, gehörte er viele Jahre der renommierten Leipziger Agentur "Punctum" an. Während seines Studiums bei Evelyn Richter und Arno Fischer lichtete er 1988 auch arbeitende Menschen ab, vor allem in körperlich anstrengenden Berufen, die durch die Würde, die sie ausstrahlen, beeindrucken: das rußverschmierte Gesicht des Gießers des VEB Eisenwerk Erla oder einen Arbeiter mit Presslufthammer inmitten einer der damals toten Straßenzüge Leipzigs. "Das Besondere ist die Art und Weise wie er diese neun Arbeiter fotografiert. Er kommt ihnen ausgesprochen nahe mit der Kamera, sie blicken ausnahmslos direkt ins Objektiv und damit direkt auf den Betrachter. So entsteht gleich in der Eingangs-Situation eine große Unmittelbarkeit", erklärt Philipp Freytag. Er hat die Schau in der Kunsthalle kuratiert, die den Wandel der sächsischen und Leipziger Industriekultur der letzten 32 Jahre zeigt und 1988 beginnt. Porträtserie von Gerhard Gäbler Bildrechte: Kunsthalle der Sparkasse Leipzig

Vorher und Nachher

Beim Rundgang durch die Ausstellung, die insgesamt Handschriften von sechs Leipziger Fotografen und Fotografinnen vereint, erschließen sich dem Publikum die Persönlichkeiten von Arbeiterinnen und Arbeitern im Wandel der Zeiten, etwa durch die Fotos von Christiane Eisler, die Ende der 70er-Jahre an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) bei Harald Kirschner und Evelyn Richter studierte. "Christiane Eisler ist ganz stark von der sozialdokumentarischen Fotografie, die gelegentlich auch als Leipziger Schule der Fotografie bezeichnet wird, geprägt. Sie ist eine ausgesprochene Menschenfotografin", sagt Freytag. Eisler zeigt im Vorher-Nachher-Prinzip die Gesichter aus der "Böhme Schokoladenfabrik" in Delitzsch von 1992 und im Nachfolgeunternehmen von 2020. Mit den Umbrüchen in der Produktion haben sich die Gesichtszüge geändert, wiewohl es in den neuen Werkshallen kaum noch Menschen zu sehen gibt. Foto-Serie von Konstanze Göbel Bildrechte: Kunsthalle der Sparkasse Leipzig