Es ist anders auf dieser ersten Grassimesse unter Corona. Wer alle Verkaufsstände besuchen will, wird sich irgendwann in jenem prächtigen Teil der Dauerausstellung wiederfinden, der das Kunsthandwerk von der Antike bis zum Historismus in den Blick nimmt. Das gab’s noch nie: Eine ständige Ausstellung mit ihren wertvollen Exponaten umrahmt die Grassimesse, die mit ihren hochwertigen Waren letztlich eine Verkaufsausstellung ist.

Die Corona-Hygiene-Regeln ließen das Museum zu dieser ungewöhnlichen Präsentation finden. Sabine Epple, Projektleiterin der Grassimesse, führt in den ersten Raum, der Dauerausstellung und Grassimesse vereint: "Das ist der Raum, wo wir mit antiken Kunstgegenständen anfangen. In der Mitte begrüßen einen die Tonfiguren von Robert Metzkes und hier sind die beiden ersten Grassimessestände: ein Stand mit Schuhen und einer mit Textilien. Das habe ich mir ein bisschen perfide ausgedacht, weil: Schuhstand zieht immer. Deswegen ist der hier im ersten Raum, damit man gleich vom Foyer aus sieht: Hier geht es weiter."

Wer erst einmal drin ist, im Rundgang der Dauerausschau mit seinen 30 Räumen, kann fast in jedem einen Stand der Grassimesse finden. Passiert etwa eine Präsentation von kubistisch anmutendem, zeitgenössischem Glas des Litauers Antanas Gerlikas inmitten der Altäre aus dem obersächsischen Raum, bestaunt die kleinen, bunten mechanischen Objekte und Spielereien von Birgit Borstelmann (Nicht zum ersten Mal auf der Grassimesse!) gegenüber einem Gobelin aus dem frühen 18. Jahrhundert, der eine Jahrmarktszene zeigt. So entstehen Zwiegespräche zwischen neuer und alter Kunst bei dieser Corona-Variante der Grassimesse. Manche der ausstellenden Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen mögen sich durch die Meister im Museum gar herausgefordert fühlen.

Die Teilnahmegebühren wurden den Ausstellern in diesem Jahr erlassen, gleichzeitig will die Museumsleitung wieder Gegenstände kaufen und Preise verleihen. "Wir haben gesagt, im 100. Jahr der Grassimesse, da darf es nicht sein, dass wir kneifen, das muss über die Bühne gehen", erklärt Olaf Thormann, Direktor des Grassimuseums für angewandte Kunst.

Neben der Kunst der vielen Künstlerinnen und Künstlern, die nicht absagten, präsentiert dieses Jahr das Gastland Litauen Kunsthandwerk, das vor allem aus der Hauptstadt Vilnius stammt. Eine Foyer-Ausstellung in zwei Vitrinen zeigt zudem Goldboxen und Silbergefäße des Kunstschmiedepaares Ulla und Martin Kaufmann, was den besonderen Beitrag des Hauses zum 100. Jubiläum der Grassimesse darstellt. Denn die beiden sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass es auch 2020 eine Grassimesse gibt, erläutert Sabine Epple: "1997 haben sie die damalige Direktion massiv unterstützt, einfach mental den Mut aufzubringen und sie haben jede Jury seitdem überzeugt. Denn sie sind unglaublich gut. Sie haben innovative Techniken erfunden, die noch heute kopiert werden."

Eine Kuckucksuhr von Guido Zimmermann Bildrechte: Guido Zimmermann

Und dann sind da noch die knapp 100 Aussteller. So präsentiert etwa die in Halle studierte Japanerin Sawa Aso Impressionen von Alltagsgegenständen wie Automuttern, Taschenlampen oder Teesieben als Schmuck in Holz und Metall. Der Wandgestalter Guido Zimmermann stellt seine modernen Interpretationen von Kuckucksuhren aus, gerne in einer aktualisierten Version mit Plattenbauten.