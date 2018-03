Kurt Bartel: Leipziger Spinnerei entdeckt einen vergessenen Künstler

In Leipzig wird ab dem Wochenende ein bedeutender Vertreter der informellen Kunst wiederentdeckt: Kurt Bartel. Im "Untergeschoss 14" auf dem Gelände der Baumwollspinnerei werden Barthels abstrakte Arbeiten im Rahmen einer Retrospektive vom 9. März bis zum 2. April gezeigt.



"Kurt Bartel ist ein ausgesprochener Glücksfall. Ausgerechnet in Leipzig einen noch arbeitenden Vertreter des deutschen Informel anzutreffen, ist mehr als ungewöhnlich", sagt "Wiederentdecker" und Ausstellungsmacher Frank Berger. Informelle Kunst boome derzeit, warum nicht auch in Leipzig, dachte der Kurator. Die Ausstellung "Ans Licht" zeigt Arbeiten aus 60 Jahren künstlerischen Schaffens. Die Auswahl von 1957 bis 2017 konzentriert sich dabei auf das Wesentliche Bartelscher Malerei: die Auseinandersetzung mit Licht, Farbe und Raum.

Fallende Steine, Öl auf Leinwand (1961). Bildrechte: Kurt Bartel/Christoph Sandig

Über den Künstler

Der 1928 in Berlin geborene Kurt Bartel studierte Anfang der 50er-Jahre an der Berliner Meisterschule. Anschließend verließ er Deutschland, um erst in Italien und danach auf Ibiza zu malen. Dort fand er über natürliche Strukturen, über Holzmaserungen, verwaschene Steine und uralte Mauern seinen Weg in die abstrakte Malerei. Auf Ibiza und in Barcelona als den spanischen Zentren des Informel traf Bartel auf Antoni Tàpies und Modest Cuixart.

Vom Licht erfasste Formen, Acryl und Kohle auf Leinwand (2000). Bildrechte: Kurt Bartel/Christoph Sandig