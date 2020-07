Vor allem die "Heldentaten" bei Gravelotte und Saint Privat in Lothringen, bei denen die sächsischen Soldaten unter Führung des späteren Königs Albert den Preußen aus der Patsche halfen, waren nach 1870/71 Legende. Dazu trug auch ein 360-Grad-Panoramabild über das Schlachtengeschehen bei, das im Jahre 1883 in Anwesenheit des Königs in Dresden eröffnet wurde. Den Ausstellungsmachern ist es gelungen, dieses Panoramabild über den Krieg von 1870/71, von denen es damals im Reich eine ganze Reihe gab, zu rekonstruieren. Sicher eines der interessantesten und imposantesten Ausstellungsstücke, weil es die Verherrlichung des Krieges gegen Frankreich dokumentiert.

Blick in die Ausstellung "Krieg.Macht.Nation": Die Kriegsverherrlichung fand auch Eingang in die Kinderzimmer Bildrechte: Stefan Nölke/MDR

Und so werden die Besucher am Ende der Ausstellung aufgefordert, selbst ein kurzes Statement abzugeben, was sie heutzutage mit ihrer Nation verbinden. Wieder mal eine sehr aktuelle Fragestellung in einer Zeit, in der Rechtspopulisten den Wert der eigenen Nation über den der anderen stellen. Auf die Antworten darf man gespannt sein.