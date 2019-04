"The End of Mark Twain Log", Fotografie, ca. 1892, Camp Badger, Tulare County, Kalifornien. Der Mark Twain-Mammutbaum war 1350 Jahre alt, 100 Meter hoch und hatte einen Stammumfang von fast 30 Metern, als er 1891 in 13 Tagen gefällt wurde. Bildrechte: Courtesy of the Library of Congress