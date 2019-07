Ausstellung: "Point of No Return"

Ganz klar: Hier geht es um Wiedergutmachung, um erlittene Kränkungen, teils gar um Entzug der künstlerischen Lebensgrundlage. Jene Debatten der 90er-Jahre, sie sind plötzlich wieder gegenwärtig, betritt man die neue, dicht gehängte - im Hauptsaal des Leipziger Bildermuseums gar in Petersburger Manier präsentierte - Ausstellung, mit dem Titel "Point of No return". In den 90ern stritt man im westdeutschen Feuilleton und unter Museumsleuten darüber, was zu bewahrende Kunst aus der DDR sei, was "ab" ins Depot musste oder am besten gleich bei den Künstlern, in deren Ateliers, zu verbleiben hatte.