Aus den USA sind unter anderem Werke von Roy Lichtenstein, Mel Ramos und natürlich Andy Warhol dabei. Der bekommt nicht ganz so viel Platz, da ihm das Kunsthaus bereits 2018 eine eigene Ausstellung widmete. Aber ohne diesen ikonischen Künstler der Pop Art gehe es auch nicht, sagt Thomas Levy. Warhol spiegele einfach am besten die damalige Zeit wieder: "Mit dem Konsum, mit der Fabrik, der "Factory". Das kennt man von großen Malschulen, wie bei Rembrandt beispielsweise. Aber bei Warhol war das eben Lebensgefühl: Das war das "Studio 54" in New York, hemmungsloses Leben und immer auch Protest gegen das Establishment."