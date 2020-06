Mit seinem Dachreiter im Art-déco-Stil, der gestaffelten gezackten, sogenannten goldenen Ananas und der Art-déco-Pfeilerhalle begeistert das Grassi-Museum heute die Besucher. Ein Bau, an dem es viele weitere Art-déco-Details zu bewundern gibt. Anfang der 90er Jahre war das Gebäude heruntergekommen. Wie Museums-Direktor Olaf Thormann erzählt, kämpfte man um eine grundlegende Sanierung als auch um eine neue Dauerausstellung. Jugendstil und Art-déco-Objekte befanden sich in überschaubarer Zahl in der Sammlung.

Davon kann heute keine Rede mehr sein. Rund 3.000 Objekte des Art déco und Jugendstil gelangten von 1996 bis 2019 ins Museum – dank des großzügigen Stifters Giorgio Silzer, seines Zeichens Geigenvirtuose und ab 1953 über 20 Jahre lang Konzertmeister an der Deutschen Oper in West-Berlin. 1920 wurde Silzer in Oberschlesien als Kind galizischer Juden geboren. In der NS-Zeit emigrierte seine Familie in die Schweiz. Nach seinem vorzeitigen Ruhestand mit 60 Jahren entwickelte Silzer eine allumfassende Sammlertätigkeit auf dem Gebiet des Jugendstil und Art déco.