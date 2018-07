Bischoff Thietmar, der vor knapp 1.000 Jahren, am 1. Dezember des Jahres 1018 im Alter von 42 Jahren gestorben ist, hatte nicht nur eine historische, sondern auch eine propagandistische Mission: Die Bedeutung von Merseburg als Bistums und Königspfalz gegen Neider und Konkurrenten zu verteidigen. Tatsächlich erlebte Merseburg, nachdem es unter Otto II. und Otto III. kurzzeitig in Abseits geraten war, unter dem letzten Herrscher aus dem Dynastie der Ottonen, Heinrich II. eine große Blüte. Zu den Hoftagen auf dem Burgberg kamen Gesandte aus allen möglichen europäischen Ländern. Hier wurde große Politik gemacht und mittendrin im Geschehen war der Chronist Thietmar - laut Selbstbeschreibung ein kleines Männchen, verunstaltet durch eine gebrochene Nase und eine immer wieder aufbrechende Fistel im Gesicht.

Markus Cottin, Kurator der Ausstellung "Wir wissen ja, dass Merseburg, die Lieblingspfalz Heinrichs II. war. Und das hebt den Ort über den Rang anderer Königspfalzen hinaus. Für Thietmar stand hier die ganze europäische Welt, die sich am Königshof traf, vor Augen. Und so konnte er werden, was er für uns ist: Ein großartiger Chronikschreiber und jemand, der von Merseburg aus, die Welt beobachten konnte, weil der Ort in dieser Zeit zu den Häuptern des Reiches gehörte."

Beim Gang durch die Ausstellung - das ist die durchaus gelungene gestalterische Idee - wandeln die Besucher im übertragenden Sinn durch Thietmars Chronik. An den Wänden hängen große Transparente mit Texten und Bildern. Und korrespondierend zu den Inhalten der Chronik sind dann die zum Teil einzigartigen und weitgereisten Exponate platziert. Das heißt, die Ausstellungsstücke illustrieren "Thietmars Welt", die auch deshalb so spannend ist, weil der Bischoff im Vergleich zu anderen Chronisten ziemlich eitel und geschwätzig war. Worunter schon die Zeitgenossen geklagt haben dürfen, davon profitiert die Nachwelt.

Im Merseburger Dom wurde Bischoff Thietmar vor 1.000 Jahren beigesetzt. Bildrechte: Vereinigte Domstifter/F. Matte

So berichtet Thietmar nicht nur von Königen und Kaiseren, sondern auch von den Glaubensvorstellungen der Menschen. Auch bei den Christen war man von der Existenz so sogenannter "Wiederkehrer" überzeugt, also Untote oder Geister, die die Lebenden mitunter attackierten, wie Thietmar berichtet. Die Ausstellungsmacher zeigen dazu ein Täfelchen mit einer Beschwörungsformel, die damals den Toten mit ins Grab gegeben wurde, damit sie später nicht als Wiederkehrer herumspuken. Oder Thietmar berichtet von den Göttern und Götzen, an die die slawische Bevölkerung immer noch glaubte, obwohl sie zum Teil schon christianisiert war. Analog dazu zeigen die Ausstellungsmacher zwei hölzerne Idole, die Archäologen aus einem See in Brandenburg geborgen haben.