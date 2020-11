Fragen nach dem Moment

Papierfaltung von Tilo Schulz Bildrechte: Galerie Jochen Hempel Der Titel der Ausstellung lässt aufhorchen. Tilo Schulz nennt seine Schau „Ein räumliches Essay über den Moment.“ Doch was verbirgt sich hinter dieser Überschrift? Es sei ein unfertiges Essay, was sich aus verschiedenen Blickwinkeln um die Frage des Momentes bewege. Die verschiedenen Elemente der Ausstellung – Installation, Papierfaltungen, Malerei – bewegen sich alle einzeln um die Frage "Was ist der Moment? Ist es der Moment davor oder danach? Passiert gerade was? Oder ist es ein Moment, der außerhalb des Geschehens steht?", so der Künstler.

Den Schaffensprozess integrieren

Die Reflexion über den Moment – diesem Thema nähert sich Tilo Schulz zunächst mit dem Medium der Malerei. Man sieht Holztafeln mit farbigen Rechtecken – doch die geometrische Ordnung – sie wird gestört durch die Spuren des Malprozesses. Auf den Holztafeln, die farbige Flächen tragen, gebe es noch einen leern Raum, auf dem der Entstehungsprozess in das Werk integriert werde. Blick in die Ausstellung "Ein räumliches Essay über den Moment" von Tilo Schulz Bildrechte: Galerie Jochen Hempel

Und dann gibt es Beschmierungen, Farbränder, wo sozusagen der Prozess, wie ein Bild eigentlich entsteht, mitreingeholt wird. Das Abschmieren von Farbe vom Pinsel, das Suchen nach einer bestimmten Farbe, wo man Farben mischt oder ausprobiert. Tilo Schulz, Künstler

Die verschiedenen Phasen des Malprozesses sind so gleichsam festgehalten. Doch das Bild bleibt unvollendet. Und so enthält es die Spuren der Vergangenheit, aber auch die Möglichkeiten der Zukunft. Auch bei seinen Papierarbeiten kreist Tilo Schulz um diesen Zustand des Dazwischen-Seins. Dabei hat er weiße Papiere gefaltet und zusammengenäht. Und das ergibt höchst ästhetische Papier-Objekte, die ebenfalls die Spuren des Arbeitsprozess zeigen – von der Faltung bis zur anschließenden Entfaltung.

Der Moment, in dem es nicht passiert

Schwarze, stinkende Gummibahnen hat Tilo Schulz ausgerollt. Bildrechte: Galerie Jochen Hempel/Björn Siebert Und darum geht es auch bei einer Installation mit riesigen schwarzen Bahnen aus Gummi. Diese seien an die Wand geschraubt, rollen die Wand runter und rollen in den Raum rein. Und dann gebe es aber auch dieselben Rollen zusammengerollt. diese beiden Zustände des Entrollens und des Zusammengerollten verdeutlichen das Dazwischen, diese beiden Zustände, zwischen denen man sich bewege, so Schulz. Die bühnenhafte Situation, welche dadurch erzeugt werde, lässt den Betrachter und die Betrachterin sich fragen 'Hat hier etwas stattgefunden oder wird hier etwas stattfinden?'.

Aber es ist definitiv der Moment, in dem etwas nicht passiert. Tilo Schulz, Künstler

Blick in die Ausstellung Bildrechte: Galerie Jochen Hempel Kein Zweifel – es sind höchst komplexe Fragen, die Tilo Schulz hier aufwirft. Die Ästhetik mag auf den ersten Blick sehr spröde sein, doch auf den zweiten Blick entfalten die reduzierten Arbeiten eine ganz eigene Sinnlichkeit. Wie z.B. der Geruch der Gummibahnen, der einfach nicht zu ignorieren ist. Und dieser Eindruck – der wird dann auch noch verstärkt durch kurze literarische Texte an der Wand – wie z.B. das rätselhafte Fragment mit den Worten "Laut hallt in schwarzen Gestank." Für den Künstler sei das etwas ganz Konkretes, was im Raum passiert. Er verbindet die Geruschkulisse des Raumes mit dem Geruch seiner Materialien.

...nämlich dass diese Gummimatten, die als bühnenartige Versatzstücke sich den Raum hier erobern, stinken natürlich unendlich. Und ein Laut der hallt, [...] entwickelt sich aber eben hier in einem Raum, der erfüllt ist von diesem Gummigestank auch. Tilo Schulz, Künstler

Zwischenraum als Erfahrung

Die gesamte Installation aus Malerei, Text und Skulptur – sie möchte einen Erzählraum schaffen, um über die verschiedenen Momente des Lebens und der Kunst nachzudenken. Es geht um den Augenblick und die Zwischenräume, wie sie Tilo Schulz auch in seinem eigenen Leben erfahren hat– und zwar in den wilden Zeiten der friedlichen Revolution und den Monaten danach. Mit dem Wegfall der DDR und den damt einhergehenden Veränderungsprozessen, brach die familiäre Situation von Tilo Schulz. Die DDR und das moralische Gerüst, in dem er aufgewachsen war, fielen weg und es kam ein ganz neues Gesellschaftssystem.

Und es gab aber diesen Moment, in dem viel möglich war, in dem viel diskutiert wurde. Das waren nur ein paar Monate 89/90, aber es gab eben diesen Moment. Tilo Schulz, Künstler

Der dramatische Moment der Weltgeschichte und die Augenblicke der Kunst – das alles schwingt mit in der aktuellen Schau von Tilo Schulz.