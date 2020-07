Die Ausstellung "Tot wie ein Dodo - Arten.Sterben.Gestern.Heute." im Dresdner Japanischen Palais beleuchtet das Artensterben. "As dead as a Dodo" ist eine im Englischen gebräuchliche Redenwendung dafür, dass etwas völlig verloren ist oder eben mausetot – wie der Dodo selbst. Dieser flugunfähige Vogel war einst in Mauritius heimisch, bis vor etwa 300 Jahren Seefahrer die Insel für Zwischenstopps nutzten auf ihrem Weg nach Indien. "Der Dodo ist ein willkommener 'Reiseproviant', weil er nicht wegläuft oder leicht zu greifen ist", so Kai Füldner, der Leiter des Naturkundemuseums im Ottoneum in Kassel und Kurator der Ausstellung, " und innerhalb von 30, 40 Jahren waren die weg und das war schon für die damaligen Europäer so eindrücklich, dass sie dieses Sprichwort "dead as the Dodo" erkannt haben. Denn erstmals in der Menschheitsgeschichte ist es bewusst gewesen, dass die von Gott erschaffenen Lebewesen aussterben können."