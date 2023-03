Über Schmalkalden, wo er sein Abitur machte, ging es zum Studium an die Burg Giebichenstein nach Halle, später nach Dresden und von dort, als das möglich war, bis nach New York. Ohne dass der solcherart zum Mann und Maler von Welt Gewordene, seine Heimat je aus den Augen und dem Sinn verloren hätte. Beim Stichwort Heimat landet man bei einem Begriff, der ihn in den letzten Jahren seines Schaffens intensiv beschäftigt hat: das Abendland. Das hat ihn geprägt, das zieht ihn in Bann. Das stellt ihm Fragen, auf die er mit seinen Bildern Antworten geben will. Er sei ein "Großmeister des Kopfkinos" war einmal über ihn zu lesen.