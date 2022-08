Warum stehen Museen in Deutschland voll mit Kulturschätzen aus Asien und Afrika? Wie sind sie hierhergekommen? In dem Podcast Akte: Raubkunst? erzählt Helen Fares exemplarisch die Geschichte von sechs Objekten – einige davon sind berühmt und umkämpft, andere noch kaum erforscht.



Die Spuren führen in die Kolonialzeit, an Ausgrabungsstätten und in Auktionshäuser. Gesprochen wird mit Menschen, die die Herkunft der Objekte erforschen – und mit Menschen, die ihre Kulturschätze zurückfordern.



Die Folgen:



Folge 1 – Nofretete (Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Berlin)

Folge 2 – Afghanistan Marmorpaneel (Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg)

Folge 3 – Benin Bronzen (Grassi Museum für Völkerkunde, Leipzig)

Folge 4 – Blauer Reiter Pfosten (Museum Fünf Kontinente, München)

Folge 5 – Ahnenschädel (Übersee Museum, Bremen)

Folge 6 – Ngonnso Statue (Humboldt Forum, Berlin)



Sie können den Podcast Akte: Raubkunst? in der ARD Audiothek hören.



Akte: Raubkunst? ist eine Produktion von Good Point Podcasts im Auftrag von ARD Kultur. Produzentin ist Eva Morlang. Die Musik stammt von Josi Miller. Kristian Costa-Zahn (ARD Kultur) verantwortet das Projekt redaktionell, Produktionsleiter ist Reimar Schmidtke (ARD Kultur).



