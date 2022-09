Gerhard-Altenbourg-Preis Thüringens wichtigster Kunstpreis geht 2023 an Asta Gröting

Gröting arbeitet mit verschiedenen Mitteln: So nahm sie von verschiedenen Berliner Fassaden Gipsabdrücke, um so die Spuren der Geschichte in der städtischen Bausubstanz zu zeigen und auch zu bewahren. Sie schuf zudem Videoarbeiten und arbeitete performativ. Mit ihren Arbeiten will Gröting Unsichtbares sichtbar machen wie die Einschusslöcher in Berliner Mauern, aber auch Abläufe im Verdauungstrakt oder im kleinen Zwischenraum zwischen Liebenden. Sie selbst sieht sich auch als eine Art Archäologin, die Schichten abträgt, um Dinge sichtbar zu machen.

In einer ihrer bekanntesten Arbeiten machte Asta Gröting Geschichtsspuren in Wänden sichtbar. Bildrechte: Angelika Platen