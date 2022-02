Es gibt wohl angenehmere Dinge, als ein Projekt zu verteidigen, das in der Fachwelt geradezu mit Verachtung gestraft wird. So äußerte jüngst die Klasse Baukunst der Sächsischen Akademie der Künste, eine Realisierung der Umbaupläne würde die Integrität dieses "Denkmals von nationaler Bedeutung" in höchstem Maße beschädigen. Und so ist es Architekt Markus Sabel vom Erfurter Büro Kummer Lubk und Partner wichtig zu betonen: Man habe lange versucht, ein Zukunftskonzept zu erarbeiten und gleichzeitig die äußere Anmutung beizubehalten. Es habe aber nicht funktioniert:

"Das geht leider nicht unter Beibehaltung dieser Treppe von 1910. Das haben wir tatsächlich versucht, in mehreren Varianten. Ob wir sie in der Kubatur oder im Material mit einbeziehen können in eine neue Gestaltung. Aber das ist uns nicht überzeugend gelungen. Und insofern war dann irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben: Okay, wir müssen und dürfen es neu denken."